Nacional em bom plano no ‘regional’ de natação

Decorreu, nos dias 17, 18 e 19 de março de 2017, o Campeonato Regional de Juvenis, Juniores e Seniores (Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal – 50 metros).

O Clube Desportivo Nacional fez-se representar neste campeonato com 35 atletas, 22 masculinos e 13 femininos, onde também participaram nadadores pertencentes à categoria de infantis e masters.

Entre os nadadores alvinegros as melhores performances desta competição foram para Pedro Galvão Gouveia nos 200M com 2:05.44 (702p) obtendo o 1º lugar na tabela de pontos e para Vera Inês Aguilar nos 100L com 1:02.62 (574p) o que llhe deu o 5º lugar na referida tabela