Éder: “Vamos fazer de tudo para ganhar o jogo”

Na conferência de imprensa que anteceu o treino desta terça-feira da Seleção Nacional, Éder testemunhou a confiança que se respira no seio da formação portuguesa e garantiu que o foco está totalmente direcionado para conseguir a vitória diante da Hungria, no apuramento para o Mundial 2018 da Rússia: “Vamos fazer de tudo para ganhar o jogo. Sabemos que vai ser frente a um adversário difícil, que já defrontámos no Euro, mas estamos muito motivados, acho que deu para ver isso na Gala Quinas de Ouro de ontem, que foi muito especial para nós. Estamos cheios de força para encarar os jogos que aí vêm, principalmente o primeiro”, revelou.

O internacional português, herói da final do Euro 2016, afastou qualquer tipo de pressão em redor da partida frente aos húngaros, realçando a ambição dos elementos orientados por Fernando Santos: “Não há ansiedade, mas sim muita vontade de poder vencer o jogo. É isso que nós queremos com toda a nossa força e ambição. Cada jogo é como se fosse uma final para nós. Iremos encarar todos os jogos com o máximo de empenho e dedicação”, completou o avançado de 29 anos.

A finalizar, Éder mostrou-se consciente de que o título europeu se tratou de um momento marcante, mas confessou que a prioridade é olhar para o presente: “Temos de focar-nos no presente. Recordar o que aconteceu é muito positivo, no entanto o importante é pensar no futuro, isso é que interessa”, concluiu.

Portugal defronta a Hungria às 19h45 de sábado, 25 de março, no Estádio da Luz, em jogo do grupo B de apuramento para o Mundial-2018. Três dias mais tarde, no Funchal, os campeões da Europa recebem a Suécia para um encontro de preparação.

