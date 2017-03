Catarina Rocha lança single “Novo Mar”

“Novo Mar” é o tema que anuncia o álbum de estreia da fadista Catarina Rocha. É uma canção cheia de alegria que fala de um amor marinheiro que andou pelo mundo, mas voltou para ficar; com letra de Fernando Gomes dos Santos e música de Valter Rolo.

Catarina Rocha, um nome conhecido no panorama musical português, iniciou a sua carreira no fado em 2012, depois de ter terminado os seus estudos (mestrado em Turismo e Desenvolvimento de Negócios, no Porto). Desde 2012, a artista tem feito espetáculos pelo país.

“Luz”, o álbum de estreia de Catarina Rocha, teve produção de Diogo Clemente (que já produziu grandes nomes do fado como: Carminho, Mariza, Raquel Tavares).

O disco que chegará em breve às lojas é composto por 10 temas (5 originais, 3 versões e 2 fados tradicionais). “Luz” contou com a participação de músicos sobejamente conhecidos no Fado: Guilherme Banza (guitarra portuguesa), Marino de Freitas (baixo), Vicky Marques (percussão), Diogo Clemente (viola clássica) e Valter Rolo (teclados).

É um álbum cheio de Luz, com frescura e leveza, mas ao mesmo tempo com temas muito fortes, que para além dos autores de “Novo Mar”, conta também com outros autores e compositores de renome, como Tiago Torres da Silva, Manuel Graça Pereira, Cátia Oliveira, José Gonçalez e temas da autoria de Catarina Rocha.