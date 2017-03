Pestana CR7 Lifestyle Hotel nomeado aos Prémios AHRESP

O Pestana CR7 Lifestyle Hotel está nomeado na categoria de Produto ou Serviço Do Ano/Parceiro Do Ano para a 3ª edição dos Prémios AHRESP, concurso que pretende distinguir os melhores do ano no setor da Hotelaria, Promoção Turística e Restauração, em Portugal, com votação a decorrer até ao dia 15 de Maio em www.premiosahresp.pt.

A revelação dos nomeados foi anunciada no Grande Auditório do Centro de Reuniões da FIL, no decorrer da BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, na voz de Cristina Ferreira e o anúncio oficial dos vencedores terá lugar no evento dos Prémios AHRESP, que decorrerá no dia 26 de maio de 2017, no novo Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, com apresentação de Cristina Ferreira, novamente.