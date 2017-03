SRIAS entrega certificados a 40 pescadores

A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, através do Instituto de Emprego da Madeira, entregou na última terça-feira, dia 21 de março, certificados ao conjunto de 40 pescadores que concluíram os cursos de Segurança Básica e Motores de Bordo, no âmbito do projeto de formação ‘Qualificar para a Estiva’.

O grupo de 40 pescadores ligados à faina do atum – uma atividade sazonal – é o primeiro de um total de 200 formandos envolvidos no projeto de formação que visa habilitar e qualificar profissionais da pesca para um conjunto alargado de atividades da estiva. “Grande parte destas pessoas trabalham há muitos anos no mar, mas não têm uma certificação”, explicou Rubina Leal, Secretária Regional com a tutela do Emprego na região autónoma.

A governante considerou gratificante a aposta na formação, sublinhando o facto de todos os formandos terem concluído os respetivos cursos.

O projeto de formação ‘Qualificar para a Estiva’ representa um investimento da SRIAS na ordem dos 200 mil euros, constituindo uma de diversas apostas em curso no sentido de dar competências formais, certificando-as. Aos formandos não são imputados quaisquer encargos financeiros decorrentes da formação.