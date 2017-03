Rugby Youth Festival Portugal na nona edição

A Câmara Municipal de Lisboa e a Federação Portuguesa de Rugby, em parceria com a Move Sports, apresentaram a 9ª edição do Rugby Youth Festival Portugal 2017 – o maior festival europeu de rugby para as faixas etárias mais jovens.

O evento, que se vai realizar nos dias 8 e 9 de abril, no Estádio Universitário, conta com 80 equipas e 2000 atletas de todo o mundo, incluindo algumas das melhores equipas de rugby juvenil de países com forte historial na modalidade.

Para além dos cerca de 300 jogos previstos, nos escalões sub 13, sub 15, sub 17 e sub 19, haverá no recinto várias atividades lúdico-desportivas para todos os visitantes.