Abertas candidaturas para a 4.ª edição do “Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola”

O Crédito Agrícola, em parceria com a INOVISA, lançaram, na 50.ª edição da AGRO – Feira Internacional da Agricultura, Pecuária e Alimentação, a 4.ª edição do Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola.

Dividido em cinco categorias, quatro delas – Cereais; Floresta; Hortofruticultura e Produção animal – destinam-se exclusivamente à participação de entidades/empresas. A categoria “Inovação em Colaboração” foi pensada para projetos de inovação promovidos por mais do que uma entidade e, ao contrário das anteriores, requer a participação nos Ateliers de Inovação.

Os Ateliers de Inovação irão realizar-se durante o primeiro semestre do ano, em quatro regiões do país, permitindo aos participantes adquirir e praticar ferramentas e boas práticas ao nível da estruturação e implementação dos seus projectos.

Será ainda atribuído um prémio de reconhecimento a uma entidade (empresário individual, Sociedade, Associação, Fundação, Organização não-governamental, Entidade do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, organismo da Administração pública) ou projecto submetido por Associado(s) do Crédito Agrícola que se destaque dos demais. A análise dos projectos terá como base três critérios: grau de inovação, potencial de mercado e a sustentabilidade. Os vencedores de cada categoria receberão cinco mil euros.

Com o Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola pretende-se contribuir para a disseminação da cultura de empreendedorismo e inovação nos sectores agrícola, agroindustrial e florestal em Portugal.

As candidaturas podem ser apresentadas até ao dia 24 de Julho, sendo os resultados comunicados no final do ano, em cerimónia a realizar em Lisboa

O Crédito Agrícola, em parceria com a INOVISA, lançaram, na 50.ª edição da AGRO – Feira Internacional da Agricultura, Pecuária e Alimentação, a 4.ª edição do Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola.

Dividido em cinco categorias, quatro delas – Cereais; Floresta; Hortofruticultura e Produção animal – destinam-se exclusivamente à participação de entidades/empresas. A categoria “Inovação em Colaboração” foi pensada para projetos de inovação promovidos por mais do que uma entidade e, ao contrário das anteriores, requer a participação nos Ateliers de Inovação.

Os Ateliers de Inovação irão realizar-se durante o primeiro semestre do ano, em quatro regiões do país, permitindo aos participantes adquirir e praticar ferramentas e boas práticas ao nível da estruturação e implementação dos seus projectos.

Será ainda atribuído um prémio de reconhecimento a uma entidade (empresário individual, Sociedade, Associação, Fundação, Organização não-governamental, Entidade do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, organismo da Administração pública) ou projecto submetido por Associado(s) do Crédito Agrícola que se destaque dos demais. A análise dos projectos terá como base três critérios: grau de inovação, potencial de mercado e a sustentabilidade. Os vencedores de cada categoria receberão cinco mil euros.

Com o Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola pretende-se contribuir para a disseminação da cultura de empreendedorismo e inovação nos sectores agrícola, agroindustrial e florestal em Portugal.

As candidaturas podem ser apresentadas até ao dia 24 de Julho, sendo os resultados comunicados no final do ano, em cerimónia a realizar em Lisboa.