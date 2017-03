PS critica desinvestimento na saúde

O presidente do PS-Madeira, Carlos Pereira, foi, esta manhã, ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, responsabilizar o Governo Regional pela rutura de medicamentos. Carlos Pereira denunciou a falta de responsabilidade por parte do executivo de Albuquerque devido à rutura de medicamentos e outros produtos de utilização diária, no Serviço de Saúde, colocando em causa a vida dos madeirenses e porto-santenses.

Esta situação revela um total desinvestimento quer na Farmácia Hospitalar, quer no Serviço Público de Saúde, uma situação caótica que, no entender do socialista, não pode passar despercebida. Face ao exposto, Carlos Pereira apelou para uma rápida resolução deste problema, de modo a não comprometer a Saúde dos pacientes.

Por seu turno, salientou ainda que este tipo de situações é comum em países subdesenvolvidos, agora, numa região, que se diz ser desenvolvida, não se entende como é possível existir estas falácias, que comprometem, também, a ação dos profissionais. Nesse sentido, o PS-M fará tudo o que estiver ao seu alcance para garantir que o Governo Regional cumpre com o seu papel, no sentido restabelecer os medicamentos no Serviço de Saúde.