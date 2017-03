Candidaturas aos Prémios ASSET decorrem até 31 de março

Decorre até ao próximo dia 31 de março o prazo para a apresentação das candidaturas à terceira edição dos Prémios ASSET – Action Plan on Science in Society related Issues in Epidemics and Total pandemics, que tem como objetivo distinguir Médicos de Clínica Geral ou Grupos de Médicos de Clínica Geral que melhor tenham contribuído para a melhoria da qualidade da comunicação sobre epidemias e pandemias entre os seus doentes e comunidade local.

O ASSET é um Projeto criado no âmbito do Sétimo Programa-Quadro para a Investigação e Desenvolvimento Tecnológico, co-financiado pela União Europeia que compreende iniciativas, concluídas ou em desenvolvimento, nos anos de 2015- 2016, por quaisquer dos 28 Estados Membros da UE, países da Área Europeia Económica (Islândia, Liechtenstein e Noruega) e ainda Israel e Suíça.