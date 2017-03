D. Manuel Martins assinalou 90.º aniversário

“Celebramos o 90.º aniversário de D. Manuel da Silva Martins, bispo emérito de Setúbal e figura maior da Igreja portuguesa.

Nascido em Matosinhos, no norte de Portugal, D. Manuel Martins sempre manteve a fidelidade aos princípios e valores distintivos daquela região do país: o sentido de serviço aos outros, a dedicação ao trabalho e a preocupação permanente com a justiça social.

Seria na diocese de Setúbal que, entre 1975 e 1998, a lealdade a esses valores mais se fez sentir, tornando D. Manuel Martins uma personalidade por todos admirada quer pelo vigor e desassombro da sua palavra, quer pela energia da sua ação, quer pela sua rigorosa independência face aos poderes instituídos.

Tendo iniciado funções num tempo de grande turbulência política, o seu espírito de missão e a sua incessante luta contra a exclusão social seriam reconhecidos pela sociedade e pelos poderes do Estado e, em particular, por várias autarquias da sua diocese, que com inteira justiça o designaram seu cidadão honorário.

«Nasci Bispo em Setúbal, agora sou de Setúbal. Aqui anunciarei o Evangelho da justiça e da paz», foi o lema de D. Manuel Martins aquando da sua ordenação episcopal.

Cumpriu esse lema de forma exemplar, projetando os valores universais do humanismo cristão Figura de dimensão nacional, cidadão português de méritos excecionais, é com imensa alegria que festejamos o seu 90.º aniversário.”