Vasco Cordeiro participa no Fórum RUP acompanhado de parceiros sociais açorianos

O Presidente do Governo participa, quinta e sexta-feira, no 4.º Fórum RUP, um encontro que reunirá, em Bruxelas, centenas de representantes e especialistas das nove Regiões Ultraperiféricas da Europa, dos seus Estados-Membros, das instituições europeias e da sociedade civil.

A convite do Governo dos Açores, a delegação açoriana que participa neste Fórum RUP, promovido pela Comissão Europeia, é constituída por representantes das três Câmaras do Comércio e Indústria, da Associação de Municípios, da Federação Agrícola, da Federação de Pescas, da Universidade dos Açores, da Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas, da UGT, da CGTP, do INOVA, das escolas profissionais da Região, assim como de várias empresas.

No âmbito desta iniciativa, denominada “As Regiões Ultraperiféricas, Terras Europeias no Mundo: Rumo a uma Estratégia Renovada”, Vasco Cordeiro intervirá na sessão de parceria com a Comissão Europeia, que juntará também os Presidentes dos Governos da Madeira, Guiana, Guadalupe, Canárias, Martinica, Maiote, Reunião e Saint-Martin.

Ao longo dos dois dias de trabalhos, estarão em análise e debate quatro grandes temas, relacionados com o reforço da competitividade e do emprego nas RUP, no âmbito da economia circular, verde, azul e da energia, as perspetivas para uma melhor integração das RUP nos mercados regionais e internacionais, a melhoria das acessibilidades digital e física e o apoio dos programas e dos fundos europeus a estas regiões.

Além destas várias sessões temáticas, a quarta edição do Fórum RUP contará, entre outros responsáveis políticos e representantes de instituições comunitárias, com a intervenção do Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, da Comissária Europeia para a Política Regional, Corina Cretu, do Comissário Europeu do Ambiente, Assuntos Marítimos e Pescas, Karmenu Vella, e do Presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani.

O Fórum das Regiões Ultraperiféricas realiza-se de dois em dois anos, em Bruxelas, e surgiu na sequência de uma proposta do Governo dos Açores efetuada em 2008 na Conferência “Futuro da Estratégia Europeia para as RUP”, acolhida pela Comissão na sua comunicação “As Regiões Ultraperiféricas: um trunfo para a Europa” e reforçada nas conclusões do Conselho Europeu de dezembro de 2009.

Este Fórum tem como objetivo principal dar uma maior visibilidade às RUP junto dos diversos interlocutores e responsáveis europeus e permitir aos participantes e representantes dessas Regiões darem nota, junto dos principais responsáveis europeus, da sua situação e desafios específicos.