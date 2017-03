Equipa A do Nacional vence duelo nos juvenis

Em jogo a contar para 3.ª jornada da Taça da Madeira de Juvenis-Serie B, a equipa ‘A’ do CD Nacional levou de vencida a equipa ‘B’ por 6-0. A formação de João Sousa adiantou-se no marcador com um livre marcado por Paulo Afonso na primeira parte.

Na segunda parte a equipa de Ricardo Vasconcelos foi impotente para travar o maior domínio dos pupilos de João Sousa, Mascarenhas por três vezes, Arraiol e Daniel fizeram os golos que fixaram o resultado final.