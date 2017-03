Eduardo Jesus recebeu Embaixador do Japão

O Secretário Regional da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, recebeu, na pretérita sexta-feira, a comitiva liderada pelo Embaixador do Japão em Portugal, Hiroshi Azuma, que esteve de visita à Madeira.

O encontro, em que também participou o Diretor Regional da Inovação, Valorização e Empreendedorismo, foi sobretudo uma oportunidade para conhecer e avaliar a abertura que existe por parte da Embaixada do Japão no nosso país em estabelecer pontes entre empresários portugueses e japoneses.

“Um dos empresários que fez parte desta comitiva, mostrou já interesse em estabelecer uma parceria com empresários locais”, adianta Eduardo Jesus, acrescentando que na reunião foram abordadas, não só, as relações históricas entre a Madeira e o Japão, mas também as relações comerciais existentes no passado e no presente, caso da empresa Vinhos Barbeito, da qual o grupo japonês Kinoshita International é sócio há largos anos.

O Secretário Regional adianta que, com este encontro, foi aberto o caminho para iniciativas conjuntas no futuro, no sentido de estreitar a colaboração e promover parcerias económicas e empresariais.

O Turismo foi outro dos temas abordados no encontro. “Embora ainda não existam voos diretos entre o Japão e Portugal, o número de turistas japoneses no nosso país tem vindo a aumentar e queremos que esses turistas cheguem à Madeira”, disse ainda Eduardo Jesus, que sublinhou a abertura do Embaixador do Japão em todos os temas abordados na reunião.