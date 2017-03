Inovar ‘depende da atitude de cada um de nós’

“A inovação compete ao setor privado e ao setor público”. Quem o afirma é o Secretário Regional da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, que sext-feira marcou presença na cerimónia de abertura do seminário “Inovação e Hotelaria”, promovido pela ACIF-CCIM.

Eduardo Jesus, que aproveitou para felicitar a iniciativa da ACIF na promoção destes seminários, recordou a que o conceito de inovação é algo que não deixa ninguém indiferente, até porque, “todos nós inovamos todos os dias”. O governante disse ainda que a “a conjuntura atual e, conhecidos como são os números, é a ideal para promover uma série de investimentos na área da inovação”. Porém alerta: “não que a inovação dependa exclusivamente do investimento. A inovação depende, acima de tudo, da atitude de cada um de nós”.

Naquelas que são as responsabilidades do setor público, o Secretário Regional recordou que o exercício da inovação está a ser cumprido, e exemplificou com a recente aprovação da Estratégia para o Turismo e do Programa de Ordenamento Turístico que são inovadores no sentido em que olham sobretudo para a requalificação do setor.

“Este plano de requalificação envolve a intervenção dos edifícios, a valorização das pessoas, dos processos… a requalificação de todo o sistema tem uma componente de inovação que é incontornável. É com base nessa mesma inovação que eu estou certo que vamos conseguir não só afirmar o momento presente, como garantir o momento futuro”, disse Eduardo Jesus.