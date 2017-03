Tudo a postos para o Portugal-Suécia

As portas do Estádio do Marítimo abrem às 17h30. “Dado que a lotação se encontra esgotada, e a fim de perderem o mínimo de tempo possível em filas, apela-se aos espectadores que se dirijam cedo para o estádio, onde há animação garantida desde a abertura de portas”, refere a Federação Portuguesa de Futebol, acrescentando que “só podem entrar no recinto espectadores munidos de bilhete e o lugar estipulado no mesmo deverá ser respeitado”.

Referir ainda que o espetáculo está classificado para maiores de 6 anos de idade. As crianças com menos de 6 anos poderão, no entanto, ter acesso ao recinto desde que tenham bilhete e mediante a assinatura e entrega, à porta, de um termo de responsabilidade.