Workshop AtivaSaúde aborda o estado da saúde em Portugal

A Direção-Geral da Saúde e a ARS Norte organizaram o workshop AtivaSaúde – Por um estilo de Vida Saudável no dia 24 de março.

A presente iniciativa surge no âmbito da Joint Action CHRODIS – Addressing Chronic Diseases and Healthy Ageing Across the Life Cycle” e teve como objectivo apresentar e colocar em discussão critérios de Boas Práticas para Promoção em Saúde.

Além de abordar o estado d saúde em Portugal e a importância da existência de Critérios de Boas Práticas em Promoção da Saúde foram ainda discutidos futuros desenvolvimentos para a aplicação destes critérios.