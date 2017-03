Estudantes com entrada gratuita no Nacional-Guimarães

Associando-se às comemorações do Dia Nacional do Estudante, o Nacional vai promover uma campanha no jogo da próxima sexta-feira, diante do Vitória de Guimarães, permitindo entrada gratuita a todos os estudantes que pretendam ver o jogo. Para tal, basta apresentar o cartão de estudante na bilheteira para receber o ingresso.

“A exemplo dos jogos anteriores, e porque os sócios merecem sempre uma atenção especial, cada associado do CD Nacional com as suas quotas em dia, terá direito a 3 bilhetes extra, que podem ser levantados na sede do clube até às 12h30 de sexta-feira”, destaca o seu clube no seu site.