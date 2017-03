O Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente esta sexta-feira (31 de março), pelas 12h30, no encerramento das atividades de Educação Rodoviária, promovidas pela Direção Regional de Educação no âmbito do Plano Regional de Educação Rodoviária, projeto tutelado pela Secretaria Regional de Educação.

As referidas atividades decorrerão no Parque de Santa Catarina, a partir das 10h00, delas constando a X Final Regional da Taça Escolar de Educação Rodoviária e a IX Final Regional da Prova de Orientação Rodoviária, que contam com a participação de aproximadamente 200 alunos e professores de toda a Região Autónoma da Madeira.

A Final Regional da Taça Escolar de Educação Rodoviária é o culminar do trabalho desenvolvido em cada escola, ao longo do ano letivo – as fases de escola nos 2.º e 3.º ciclos e as fases de escola e concelhia no 1.º ciclo do ensino básico, constituindo-se como um meio para sensibilizar, informar e educar os alunos sobre a melhor forma de circular na via pública, recorrendo ao uso da bicicleta. Nesta prova, os alunos têm de responder a um questionário e deslocar-se de bicicleta num circuito em que se simula o ambiente rodoviário real.

Paralelamente, decorrerá a Final Regional da Prova de Orientação Rodoviária, em que, através da prática de uma atividade desportiva, se pretende educar e sensibilizar para a problemática da sinistralidade rodoviária.

No local estará patente ao público a exposição fotográfica relativa à V Edição do concurso “Cem Comentários no Trânsito”. Neste dia, os alunos participantes poderão ainda realizar inúmeras atividades lúdicas que decorrerão em paralelo com as atividades principais.

O Plano Regional de Educação Rodoviária conta com a colaboração das Câmaras Municipais da RAM e da Polícia de Segurança Pública.