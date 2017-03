Comissária Europeia saúda Aeroporto Cristiano

A Comissária Europeia para a Política Regional, numa nota de simpatia no final do seu discurso durante o primeiro dia do IV Fórum RUP que decorre em Bruxelas e que reúne as 9 Regiões Ultraperiféricas com as instituições Europeias, deu os parabéns ao Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, pela atribuição do nome de Cristiano Ronaldo ao Aeroporto Internacional da RAM.

Corina Cretu referiu que era uma alegria essa denominação e que a Região deveria estar orgulhosa pelo acontecimento. Cretu referiu ainda o impacto que a redenominação do Aeroporto em todo o mundo