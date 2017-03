Adaptação ao cinema traz nova edição de “A Cabana”

No final de 2009, a Porto Editora publicou o fenómeno internacional A Cabana, de Wm. Paul Young. Esta inspiradora história sobre a bondade de Deus e o papel da fé na vida de um homem devastado por uma tragédia depressa conquistou os leitores portugueses. Agora, e acompanhando a estreia da adaptação cinematográfica (que acontece a 20 de abril), chega às livrarias uma nova edição deste romance.

Wm. Paul Young escreveu esta história em 2005, para explicar aos filhos como lidou com as tragédias que abalaram a sua vida. Às quinze cópias oferecidas à família e a pessoas próximas, seguiu-se uma modesta edição de autor para responder aos pedidos de amigos. Mais de uma década depois, com cerca de 19 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo e na sua 17.ª edição portuguesa, A Cabana chega às salas de cinema.