GNR promove ações de defesa da floresta contra incêndios

O Comando Territorial de Lisboa, com a colaboração do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro da Unidade de Intervenção, realiza, até ao próximo dia 5 de abril, diversas ações de fiscalização no âmbito da manutenção das faixas de gestão de combustíveis, com o intuito de contribuir para a redução do elevado número de incêndios florestais, em concelhos do distrito de Lisboa.

Estas ações de sensibilização têm o intuito de promover e fomentar boas práticas agrícolas e acima de tudo transmitir uma mensagem de dever cívico na prevenção de incêndios florestais, partindo da premissa que a floresta é de todos e que a todos cabe preservar e proteger.

Na sequência das ações realizadas pela GNR constatou-se que muitos terrenos continuam a carecer de limpeza, sendo que os concelhos de Cascais, Sintra, Mafra, Loures, Sobral de Monte Agraço, Arruda dos Vinhos, Vila Franca de Xira, Alenquer, Azambuja, Cadaval, Torres Vedras e Lourinhã serão alvo de fiscalização no âmbito desta temática.