Assistência a veleiro a 10 milhas a Sul do Funchal

O Capitão do Porto do Funchal coordenou durante a manhã de hoje, dia 3 de abril, uma operação de assistência a um veleiro de bandeira alemã denominado “IRACEMA”, que se encontrava a navegar a cerca de 10 milhas a Sul do Funchal, com dois tripulantes a bordo, que solicitou assistência em virtude de se encontrar com danos nas velas e sem capacidade de propulsão mecânica, encontrando-se desta forma incapacitado de executar as manobras necessárias para a entrada na marina do Funchal.

O alerta foi recebido cerca das 09h05, tendo sido empenhada, de acordo com o protocolo de cooperação entre a Marinha, a Autoridade Marítima Nacional e a Associação Madeirense para o Socorro no Mar, a embarcação salva-vidas do SANAS Madeira (SANAS103), em cumprimento do Plano Integrado de Salvamento Marítimo da Região Autónoma da Madeira.

Ao chegar ao local, a embarcação SANAS103 constatou a necessidade de apoio para o reboque, tendo efetuado o mesmo para a marina do Funchal, onde a operação terminou pelas 12h30 horas.

Os dois tripulantes encontravam-se bem de saúde, sem necessidade de qualquer tipo de assistência médica.