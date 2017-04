Marcelo “reconhece o mérito e o esforço pela inclusão”

O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa recebeu, no Palácio de Belém, quatro atletas que se destacaram no último Campeonato Nacional de Natação Adaptada, disputado no passado mês de fevereiro na Mealhada, e onde se registou a obtenção de um recorde do mundo.

Os quatro atletas: Filipe Santos, José Vieira, Alexandre Silva e João Pedro Antunes, são portadores de Síndrome de Down e pertencem à equipa de Natação Adaptada do Futebol Clube de Ferreiras, de Albufeira. Foram acompanhados pelo Presidente do clube, António Colaço, pela Responsável pela Secção de Natação, Sónia Demétrio e pelo Treinador Paulo Sousa.

O Presidente da República, com este encontro, reconhece o mérito e o esforço pela inclusão, não só deste clube e grupo de atletas, mas de todos os que em Portugal trabalham por um país mais inclusivo e onde a prática do desporto adaptado seja uma realidade em todas as escolas portuguesas.