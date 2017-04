Seleção Nacional feminina sub-19 inicia participação na Ronda de Elite

A Seleção Nacional feminina sub-19 inicia na quinta-feira a sua participação na Ronda de Elite de qualificação para o Campeonato da Europa. A França será o primeiro adversário da Equipa das Quinas e as internacionais portuguesas admitem alguma ansiedade pelo aproximar dos jogos oficiais.

“É natural que a chegada da Ronda de Elite nos deixe um bocadinho ansiosas, porque é um momento muito aguardado pelo grupo. Queremos chegar lá e cumprir os nossos objetivos”, afirmou Carlota Cristo, assegurando que as internacionais portuguesas estão “muito unidas e focadas, e têm respondido bem nos treinos, que são cada vez mais intensos”

A jovem atacante do Guia Futebol Clube, que disputou a primeira fase do apuramento das sub-19 na época passada, não tem dúvidas de que a armada lusa irá estará “preparada para lutar pela vitória” diante da seleção gaulesa.

“A professora [Susana Cova] tem-nos dado muita informação sobre a França. Sabemos que é uma equipa com jogadoras rápidas, que gosta de jogar no erro das adversárias e fá-lo muito bem. Mas queremos e vamos fazer tudo para contrariar esses pontos fortes”, avisou a jovem, que tem em Dolores Silva e Cláudia Neto as suas principais referências no futebol.

Em conversa com o fpf.pt, Carlota Cristo garantiu, ainda, estar “pronta para ajudar” em solo holandês, descrevendo as suas melhores ‘armas’: “Sou uma jogadora com boa técnica e um remate forte. Mais do isso, sou forte no jogo aéreo, boa cabeceadora e não dou nenhuma bola por perdida”.

Portugal entra em ação diante da França na quinta-feira, dia 6 de abril, seguindo-se a Holanda, dois dias depois. Na última jornada, disputada a 11 de abril, a Equipa das Quinas enfrentará a Eslovénia. Os três jogos terão lugar no AV&CV Robur et Velocitas 1882, em Apeldoorn.