Buscas no Seixal ainda sem resultado

De acordo com informação do SANAS Madeira, as operações de busca ao indivíduo de sexo masculino que desapareceu ontem ao final da tarde no Seixal decorreram durante todo o dia de hoje e foram canceladas pelas 20h30 pelo MRSC Funchal, estando previsto serem retomadas durante o dia de amanhã pelas 08 horas.

No local, e durante as 13 horas em que decorreram, o SANAS Madeira mobilizou a embarcação de socorro afeta à Estação de Salvamento do Porto Moniz, o SANAS105, e a viatura de emergência do Centro de Salvamento Costeiro de Santa Cruz com o SANAS13, bem como uma dezena de operacionais. Durante esse período, e onde apenas foram efetuadas pequenas pausas para troca de tripulação e abastecimento da embarcação de socorro, não foram encontrados quaisquer sinais do corpo, mesmo tendo sido alargada a área de busca até à Ribeira da Janela.

O SANAS Madeira volta amanhã, segunda-feira, a marcar presença no teatro de operações que conta com a coordenação do Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM e do MRSC Funchal, com a colaboração da Autoridade Marítima Nacional, Polícia Segurança Pública e dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz.