P-BIO debate a avaliação de medicamentos órfãos

A Associação Portuguesa de Bioindústrias (P-BIO) organiza amanhã, dia 4 de abril, a edição 2017 da BIOMEET, que terá como tópico central os medicamentos órfãos, medicamentos que se destinam à prevenção e/ou tratamento de doenças raras. Em foco vão estar temas como a formação e avaliação dos medicamentos órfãos, através de dois painéis com debate.

Dedicado ao tema “Inovação e desenvolvimento no sector das Life Science”, o evento contará na sessão de abertura com Manuel Delgado, secretário de Estado da Saúde.

O programa continuará com a discussão sobre os Medicamentos Órfãos e o papel da formação e avaliação na investigação e desenvolvimento e com um painel de discussão sobre formação, com a presença de especialistas como Luís Brito Avô, médico no Hospital de Santa Maria; João Norte, da Ordem dos Farmacêuticos ou Joaquim Brites da Associação Portuguesa de Neuromusculares.

No final da manhã, a P-BIO propõe olhar para a avaliação e acesso ao mercado num debate com as presenças de Cláudia Santos, do Infarmed; Alexandre Lourenço, da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares ou Francisco Batel Marques, da Associação para Investigação Biomédica em Luz e Imagem.

O dia termina com o momento start-up, no qual a P-Bio irá dar palco a start-ups portuguesas convidadas para apresentarem os seus casos de estudo sobre desafios de entrada no mercado, regulação e desenvolvimento clínico.

“Inovação médica é fundamental. Como tal é necessário que se debata aprofundadamente temas tão importantes como a formação e o acesso ao mercado especialmente quando falamos de medicamentos órfãos e das start-ups portuguesas”, afirma Filipe Assoreira, presidente da P-BIO.

No dia anterior, a 3 de abril, a P-BIO associa-se ainda ao 2nd MIT-Portugal 2nd MIT-Portugal International Industry Roundtable on New Technologies for Health: “A Doctor in My Closet; a Nurse in My Purse: new paradigms in healthcare monitoring, management and communication”.

O BIOMEET é uma iniciativa anual da P-BIO, tendo-se realizado no ano passado na Ericeira sob o tema “Biotecnologia: Um Caminho para Portugal na 4ª Revolução”.