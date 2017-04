Luís Campos eleito membro honorário do American College of Physicians nos EUA

Luís Campos, presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (SPMI) foi eleito Honorary Fellow (membro honorário) do American College of Physicians (ACP), durante a sua reunião anual, realizada entre 30 de março e 1 de abril, em San Diego, nos EUA.

Este título é atribuído a internistas que se notabilizaram internacionalmente nesta especialidade. A distinção é entregue numa cerimónia de convocação onde o Colégio reconhece e aplaude os seus novos Fellows e os destinatários de várias honras, incluindo Mestres, Governadores de Capítulo e Prémios Nacionais. A comunidade global de medicina interna é representada por colegas de numerosas Sociedades de Medicina Interna de todo o mundo, além da Sociedade Internacional de Medicina Interna, da Federação Europeia de Medicina Interna (EFIM) e das Faculdades e Academias Reais, que se unem aos líderes do ACP neste importante para a especialidade.

Luís Campos é atualmente diretor do Serviço de Medicina do Hospital de S. Francisco Xavier/Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, Professor Auxiliar convidado da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, sendo ainda Presidente do Comité de Qualidade e Assuntos Profissionais da EFIM, membro da Comissão Nacional dos Centros de Referência e membro da Comissão das Reformas de Proximidade.