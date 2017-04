Salgado diz que venda do Novo Banco “foi uma desgraça”

O ex-presidente do BES disse hoje que a venda do Novo Banco ao fundo norte-americano Lone Star “foi uma desgraça”. Em declarações proferidas à entrada do Tribunal de Santarém e transmitidas pela TVI24, Ricardo Salgado considerou que a instituição “foi entregue gratuitamente”.

“Foi uma desgraça, o banco foi entregue gratuitamente e Bruxelas não tem a mais pequena sensibilidade para as necessidades bancárias em Portugal”, afirmou o antigo líder do BES.

A norte-americana Lone Star vai realizar injecções de capital no Novo Banco no montante total de 1.000 milhões de euros. Salgado considera que o fundo de investimento “não tem certamente cultura para o desenvolvimento e manutenção das operações às Pequenas e Médias Empresas portuguesas”, um mercado que considerou “muito particular”.