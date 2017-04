Volumetria do novo Savoy “obriga” moradores a ponderar vender as suas casas

O novo Hotel Savoy ainda em fase de obras continua a “dar nas vistas”, tendo em conta que a sua volumetria já domina a zona onde está integrado (onde estava sediado o Hotel Savoy).

Recorde-se que esta unidade hoteleira, que deverá ser inaugurada no final de 2018, irá apresentar na fase final de conclusão dos trabalhos 16 pisos, mais três do que o anterior hotel. O novo Hotel tem 400 quartos, implantados numa área de 65 mil metros quadrados.

Desde o início das obras que a volumetria do hotel foi posta em causa, tendo inclusive a delegação regional da Ordem dos Arquitetos se manifestado contra esta construção. Aliás, a própria Delegação madeirense da OA lançou uma petição pública com o objectivo de reduzir a dimensão do projecto que, entende, vai colocar em causa a qualidade e o equilíbrio da capital do arquipélago.

Porém, o Grupo AFA desvaloriza a polémica em torno da dimensão da nova unidade de cinco estrelas, lembrando que o projecto estava parado desde 2009, altura em que o Hotel Savoy, uma das mais emblemáticas unidades hoteleira da cidade, foi demolido.

As obras continuam em bom ritmo e já se nota na zona, quer de um lado da estrada, quer do outro lado, quer até de mais distante.

Mas a obra ainda vai praticamente a meio, faltando ainda uns quantos andares de forma a se fazer cumprir a volumetria pretendida, os 16 andares.

No entanto, a situação já motivou descontentamento em alguns moradores na zona. Embora no início houvesse alguma desconfiança face ao que ali iria ser construído, e mesmo se falando em termos de volumetria, a verdade é que agora é que se consegue imaginar pois está à vista de todos e ainda nem está concluído.

O «Tribuna» tem conhecimento de que há casos em que os moradores estão muito descontentes e revoltados com a referida construção, ao ponto de inclusive ponderarem vender as suas casas pois deparam-se com uma “parede de betão” em frente das suas habitações.