Federação Portuguesa de Futebol repudia factos ocorridos no jogo Rio Tinto-Canelas

Comunicado da Direção da Federação Portuguesa de Futebol sobre os factos ocorridos no jogo Rio Tinto-Canelas 2010.

A Federação Portuguesa de Futebol, tendo tomado conhecimento dos factos ocorridos hoje no Rio Tinto – Canelas 2010, do Campeonato D`Elite Pro-Nacional (AF Porto), informa que:

“1) lamenta e repudia, de forma veemente, a agressão de que o árbitro José Rodrigues foi vítima;

2) contactou o presidente da Associação de Futebol do Porto, organizadora da prova em que se insere o jogo em referência, e acordou com a AFP na remessa imediata para a FPF de todas as informações relevantes no mais curto espaço de tempo;

3) o Conselho de Arbitragem tem acompanhado o árbitro José Rodrigues, vítima da agressão a que todos assistimos;

4) agradece a pronta intervenção dos inúmeros agentes de autoridade presentes no local;

5) agirá para que este e todos os atos que atentem contra o desporto e a sua essência – como, infelizmente, já aconteceu esta época -sejam punidos de forma exemplar e dissuasora;

6) apoia e incentiva a Associação de Futebol do Porto a tomar medidas para que nunca mais se vejam atos como aquele a que esta tarde pudemos assistir.”