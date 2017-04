Brasil Junino é a nova aposta do destino para captar turistas Europeus

Portugal, Itália e França estão no TOP 5 dos principais emissores de turistas europeus para o Brasil e, juntamente com Espanha, são os países cujos visitantes permanecem mais tempo no destino. Os turistas do sul da Europa têm uma permanência média no Brasil de cerca de 27 noites, 30% acima dos Estados Unidos da América e duas vezes superiores à América do Sul.

Não surpreende por isso que a estreia do Brasil Junino fora de portas aconteça em Lisboa (entre 7 e 16 de abril) seguindo depois para Madrid (de 21 a 30 de abril), Roma (de 5 a 14 de maio) e Paris (de 19 a 28 de maio). Serão 10 dias de atividades gratuitas em cada cidade, cuja programação inclui shows e intervenções artísticas para promover a diversidade da cultura brasileira.

“O Brasil Junino é uma oportunidade para os europeus conhecerem uma das maiores e mais bonitas festas do Brasil e é também um intercâmbio cultural único sobre a influência portuguesa nos rituais brasileiros, tendo em conta as semelhanças com as Festas dos Santos Populares”, destaca a organização em comunicado.

Em Lisboa, a cantora Lucy Alves abre a programação cultural ao lado de “Os Gonzagas” e do grupo “Pé de Cerrado”, no dia 7 de abril, às 20h, no Pavilhão de Portugal, em Lisboa. Já Elba Ramalho está confirmada para encerrar o evento, com um mega show no dia 16, também às 20h.

Durante o Brasil Junino, os visitantes poderão ainda assistir às apresentações de músicas regionais e danças folclóricas com o “Balé Flor do Cerrado”, o “Grupo Matulão” e “Quadrilhas Juninas”, além de artistas escolhidos pelos estados representados.

Os portugueses terão também oportunidade de conhecer a gastronomia típica de cada região assim como alguns elementos expositivos das principais festas Juninas do Brasil: Campina Grande, em Paraíba; Caruaru, em Pernambuco; São Luís, no Maranhão; Mossoró, no Rio Grande do Norte; Aracaju, em Sergipe; Ceilândia, em Brasília, e o São João da Bahia, com comemorações em todos os estados. O objetivo é expor a riqueza das manifestações culturais do país e mostrar o potencial turístico das Festas Juninas que, há já muitos anos, encantam as multidões em todo o Brasil. O evento irá funcionar diariamente das 10h às 20h.

A iniciativa de apresentar uma das maiores festas populares do Brasil no estrangeiro é do Instituto Brasileiro de Integração – Cultura, Turismo e Cidadania (IBI), com o patrocínio do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur).