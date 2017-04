A Secção de Genealogia, Heráldica e Falerística, com o apoio da Divisão de História e Cultura da Guarda Nacional Republicana e, da Secção de Estudos do Património, organiza esta tarde, pelas 15h, no Auditório Adriano Moreira, o VI Seminário Internacional de Falerística da Sociedade de Geografia de Lisboa.

Subordinado ao tema História, Memória e Identidade, a iniciativa pretende homenagear a Guarda Nacional Republicana, dedicando-lhe uma mostra de Falerística, Heráldica e Simbologia. O evento iniciou com uma visita guiada ao Museu da GNR.