A 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais reúne, no próximo dia 17 de abril de 2017, pelas 15 horas, com a seguinte ordem de trabalhos: Ponto Único – Audição Parlamentar com a presença do Senhor Presidente da Ordem dos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira “Sobre saúde mental e apoio aos doentes mentais na RAM”.

Classificar este artigo