Resgate médico de banhista

O Capitão do Porto de Lagos coordenou ontem, dia 13 de abril, no período da tarde, uma ação de resgate médico de um banhista na praia Dona Ana, em Lagos, após sofrer um acidente.

​O alerta foi recebido pelas 18h10 no piquete da Polícia Marítima do Comando-local de Lagos, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), tendo-se deslocado de imediato para o local dois agentes e, paralelamente, acionados os Bombeiros de Lagos e uma equipa do INEM.

O banhista, de 22 anos de idade e nacionalidade espanhola, encontrava-se a efetuar mergulhos quando embateu com a cabeça no fundo. Foi retirado da água com o auxilio de pessoas na sua proximidade e verificou-se de imediato que, do impacto, resultou provavelmente uma lesão ao nível da coluna vertebral, que lhe provocou a imobilização dos membros inferiores.

Face à gravidade da lesão e o local onde se encontrava, foi decidido evacuar a vítima por helicóptero, tendo os agentes da Polícia Marítima garantido o perímetro de segurança para a realização das operações de voo na praia.