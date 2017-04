FPF apoia projetos de investigação

Terminou mais uma candidatura ao UEFA Research Grant Programme 2017. Este programa, promovido pela UEFA junto das instituições de ensino superior de cada país membro, tem como objetivo apoiar o desenvolvimento de investigação científica que seja relevante e que contribua de forma significativa para a melhoria do futebol.

Em declarações ao fpf.pt, o diretor Pedro Dias explicou os objetivos do apoio formal da FPF: “As candidaturas às bolsas da UEFA não podem ser apresentadas sem o apoio da FPF. Tivemos mais de uma candidatura para a mesma área e portanto o nosso trabalho passou pela seleção dos projetos que irão a concurso. Todo este nosso envolvimento serve para estreitarmos relações com as diversas universidades e investigadores portugueses e de contribuirmos para um reforço do conhecimento científico do futebol”, explicou.

Este ano a FPF decidiu apoiar a candidatura de cinco projetos de investigação, provenientes de diferentes instituições de ensino superior nacionais, em temáticas que se consideram necessárias para um desenvolvimento mais efetivo do futebol português.

Foram utilizados dois critérios para o apoio aos projetos de investigação: a ideia ser relevante e inovadora e a instituição proponente ser nacional.

Títulos dos projetos de investigação apoiados pela FPF e as instituições que os lideram:

– “FOOTEDUCA: Profiling the career of Portuguese Football Players to implement an educational support program – A two-step project” – Universidade da Beira Interior;

– “Does elite football athletes with history of hamstring tear injury have an altered muscle load sharing strategy in response to a fatigue protocol?” – Universidade Técnica de Lisboa;

– “The role of sociocultural environment in shaping creative behaviour in football players” – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro;

– “Influence of sleep and training load on salivary stress biomarkers in adult elite female football players” – Universidade do Porto;

– “Football mediatisation process and the role of media and communications in the structure of a sports club” – Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias.

Os resultados das candidaturas serão conhecidos no próximo mês de Junho após reunião do painel de avaliação da UEFA.