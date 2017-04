Portugal e Cabo Verde estreitam relações

“No âmbito das relações de amizade e cooperação existentes entre a República de Cabo Verde e a República Portuguesa, a convite de Sua Excelência o Presidente da República de Cabo Verde, o Presidente da República Portuguesa Marcelo Rebelo de Sousa efetuou uma visita de Estado a Cabo Verde entre os dias 8 e 12 de abril de 2017, fazendo-se acompanhar de uma importante delegação, da qual fizeram parte, entre outras personalidades, o Ministro dos Negócios Estrangeiros e seis Deputados da Assembleia da República.

Os dois Chefes de Estado sublinharam o elevado nível das relações entre os dois países, assente num diálogo intenso, troca de visitas e dinâmica de contactos mútuos, a todos os níveis, entre governantes, empresários, académicos e sociedade civil em geral, com particular destaque para os membros das respetivas comunidades. Neste particular, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa reconheceu o importante contributo dado pela comunidade cabo-verdiana para o desenvolvimento de Portugal.

Ambos manifestaram também a convicção de que esta visita testemunha a excelência dessas relações e constitui um sinal inequívoco da vontade e empenho no seu reforço, aprofundamento e diversificação.

Os dois Presidentes trocaram informações sobre a situação política, económica e social nos respetivos países, bem sobre os desafios que estes enfrentam. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa saudou as realizações e os resultados obtidos por Cabo Verde desde a Independência, bem com o papel do seu homólogo no aprofundamento da democracia cabo-verdiana e do Estado de direito, enquanto o Presidente Jorge Carlos Fonseca felicitou o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa pelo papel importante que vem desempenhando na manutenção da estabilidade política em Portugal.

Os dois Chefes de Estado abordaram ainda a situação política e económica global, particularmente na Europa, destacando a necessidade de tudo fazer para que a parceria Cabo Verde-União Europeia, que completa este ano o seu 10.º aniversário, se reforce e se consolide.

Ambos reconheceram a importância vital do Atlântico para os seus países, bem como a pertinência da promoção da economia azul, baseada no aproveitamento das potencialidades económicas dos ecossistemas marinhos, apelando ao reforço da cooperação entre Cabo Verde e Portugal no uso sustentável dos oceanos.

Os Chefes de Estado concordaram ainda na necessidade de incrementar, de forma significativa e sistematizada, a troca de experiências e de informações em aspetos relevantes da política externa, tanto a nível bilateral como multilateral.

Ambos se congratularam ainda com os resultados da Cimeira da CPLP de Brasília e reiteraram o seu firme compromisso em trabalharem com os demais países membros da organização no sentido do fortalecimento da comunidade e da sua constante aproximação aos cidadãos dos estados membros.

No final da visita o Presidente da República Portuguesa agradeceu ao seu homólogo pela fraternal hospitalidade que lhe foi reservada, assim como à sua comitiva, durante a visita de Estado a Cabo Verde.”