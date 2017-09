O rating da República Portuguesa foi alterado para grau de investimento pela agência Standard and Poor’s, que se junta assim à DBRS na atribuição da classificação de grau de investimento à dívida portuguesa, na sequência da atribuição de perspetiva positiva pelas agências Fitch e Moody’s, refere o Gabinete do Ministro das Finanças em comunicado.

O Ministro das Finanças, Mário Centeno, afirmou que «a decisão da Standard and Poor’s traduz o crescente reconhecimento, por parte de agentes institucionais e privados, do progresso notável que Portugal tem vindo a fazer na economia e nas contas públicas».

«A Standard and Poor’s baseia a sua decisão no reconhecimento da recente mudança estrutural ocorrida no setor financeiro, na abrangência do crescimento económico, alicerçado numa forte dinâmica de investimento e de exportações, e no controlo da despesa e da dívida pública», acrescentou o Ministro.

A avaliação da agência abre caminho ao alargamento da base de investidores na dívida da República Portuguesa e, assim, à melhoria das suas condições de financiamento, o que permitirá a melhoria das condições de financiamento das famílias e empresas portuguesas.

A avaliação positiva surge na sequência de sólidos resultados económicos e financeiros que Portugal alcançou, incluindo nas suas contas públicas, entre os quais se destacam a saída de Portugal do procedimento por défice excessivo, o défice mais baixo do seu período democrático, o maior crescimento económico deste século e uma criação de emprego que supera a média da União Europeia.