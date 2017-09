Portugal assume o comando da Força Marítima Europeia

Amanhã, terça-feira, dia 19 de setembro, Portugal recebe o comando da Força Marítima Europeia (EUROMARFOR) numa cerimónia que terá lugar no cais da Rocha de Conde de Óbidos e será presidida pelo Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, General Pina Monteiro.

O comando da EUROMARFOR, atualmente exercido por Itália, passará para Portugal por um período de dois anos, sendo o Comandante Naval, Vice-almirante Gouveia e Melo, o comandante operacional da Força Marítima Europeia.

Portugal assume assim pela terceira vez a liderança da EUROMARFOR, os anteriores comandos ocorreram no período de 2009 a 2011 e em 1998-1999.

A Força Marítima Europeia foi criada em 1995 pela França, Itália, Portugal e Espanha. Na sequência da Declaração de Petersberg (1992), as quatro nações criaram uma Força Marítima Multinacional com capacidade para ser empregue de forma independente ou em conjunto com outras forças, em operações autónomas ou patrocinadas por entidades supranacionais (União Europeia Ocidental – UEO, União Europeia – UE, Organização das Nações Unidas – ONU, entre outras) em missões humanitárias ou de evacuação, de resgate, de manutenção de paz e de combate.