A QualiRAM – Serviços de Consultoria promove, no próximo dia 6, o Workshop “Simplesmente SER…”, onde serão abordados temas relacionados com a essência Humana e a forma de “estar” no dia a dia. O evento, cujo valor de participação é de 10 euros, irá decorrer pelas 11 horas, nas instalações do Hotel The Vine – Sala Calhau.

