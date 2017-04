CMF e Centro Comercial La Vie assinam protocolo cultural

A Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Idalina Perestrelo, assinou ontem, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, um protocolo com Luís Loureiro, Administrador do Grupo La Vie, que consuma a parceria entre a edilidade e o centro comercial, com vista à criação de sinergias em eventos culturais municipais ao longo deste ano, de que será o primeiro exemplo o festival Fica Na Cidade 2017, que passa a contar com um palco na entrada do Centro.

Idalina Perestrelo referiu que “é com muito gosto que estamos aqui a assinar este protocolo, de uma parceria que se pretende longa, e que é, com toda a certeza, uma mais-valia para o Município e, desde já, para a edição 2017 do Fica Na Cidade, que decorre este ano entre os dias 2 e 14 de maio.”

Para a Vice-Presidente, “serão duas semanas intensas de dinamização cultural e económica, para o que muito contribuem todos os nossos parceiros. Esta parceria com o La Vie começa com este palco, mas vai estender-se a eventos no Teatro Municipal e ao nosso restante calendário cultural, contribuindo para dinamizar a Baixa Oeste da cidade. Queremos continuar a dinamizar não só o Centro, mas toda a Baixa do Funchal.” Idalina Perestrelo concluiu, assim, “que os objetivos estão traçados, que os parceiros são garantias de sucesso e que a CMF apela aos comerciantes e aos munícipes para que se envolvam ao máximo no Fica na Cidade, que marca o início dos festivais de Verão na Madeira.”

Luís Loureiro, em representação do La Vie, enalteceu, por sua vez, “a honra muito grande para o centro em estar neste momento a assinar um protocolo com a Câmara Municipal, que nos permite alargar até às nossas imediações um evento com um potencial singular como o Fica na Cidade. Isto faz parte de uma estratégia em que nos posicionamos como players que contribuem para o que se faz de muito bom na cidade, que traduz a nossa visão a nível de eventos.”