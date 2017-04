O Salão Nobre da Assembleia vai abrir as portas ao Jazz nesta sexta-feira, dia 21. Combo São Luiz será o grupo que irá atuar pelas 21:30H, num concerto que ocorrerá no âmbito de um protocolo de cooperação entre a Assembleia Legislativa e a Secretaria Regional da Educação, através do Conservatório – Escola das Artes, Engº Luiz Peter Clode, que será formalizado às 11:30H deste mesmo dia, no Salão Rosa da Assembleia.

