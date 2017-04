Jovem internada com sarampo faleceu

Morreu esta manhã a jovem de 17 anos que estava internada na Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos do Hospital Dona Estefânia na “sequência de uma pneumonia bilateral – complicação respiratória do sarampo”. A adolescente não tinha feito a segunda dose da vacina e terá sido infetada por uma bebé de 13 meses

Em Portugal, desde janeiro de 2017 e até ao fim do dia de segunda-feira, foram registados 21 casos confirmados de sarampo pelo Instituto Ricardo Jorge, havendo outros casos ainda em investigação.

Um surto de sarampo tem afetado desde o início do ano vários países europeus.

O sarampo é uma doença altamente contagiosa, geralmente benigna mas que pode desencadear complicações e até ser fatal. Pode ser prevenida pela vacinação, que em Portugal é gratuita.