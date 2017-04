Operação Nacional “7 Dias com os Media 2017”

Esta quinta edição da iniciativa “7 Dias com os media” visa lançar um desafio aos mais diversificados intervenientes da sociedade, como bibliotecas, meios de comunicação social, escolas de ensino básico e secundário, faculdades, grupos de alunos, centros de investigação e formação, blogues, redes sociais, associações várias, universidades de seniores, movimentos, igrejas, autarquias, entre outros para que promovam atividades em torno do papel dos media nas nossas vidas.

Numa era em que, apoiados nas tecnologias de informação e comunicação, cada vez mais cidadãos acedem à palavra e à voz no espaço público, as questões da liberdade e da consequente responsabilidade colocam-se ainda com mais premência, como desafio à qualidade da vida pública, na sociedade global. Daí o início da Operação “7 Dias com os Media 2017” a 3 de maio, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa.

O modo como os media influenciam e até configuram a vida quotidiana e a cultura; as disparidades de recursos para fazer frente e tirar partido das oportunidades e contornar os riscos dos velhos e novos media; os desafios que hoje se colocam à liberdade de expressão e de publicação, com as novas e sofisticadas formas de controlo e de vigilância; as responsabilidades da cidadania perante a comunicação mediática são alguns dos muitos tópicos que poderão estar na base de iniciativas e projetos a desenvolver por quem desejar associar-se a esta iniciativa.

As escolas do Ensino Básico e Secundário que registarem as suas iniciativas na plataforma “7 Dias com os Media” receberão o selo “Esta escola participa na Operação 7 Dias com os Media” à semelhança dos anos anteriores.