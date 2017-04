O PS-Madeira realiza o tradicional almoço do 25 de abril, este ano, no Complexo Desportivo de Água de Pena, pelas 13 horas, em nome do valor da Liberdade. Este convívio visa reunir militantes e simpatizantes do partido.

“Para reservar o seu bilhete contacte o presidente de concelhia da sua localidade ou passe na sede do PS-M”.