XI Conferência Anual do Turismo debate a importância das “Marcas” no setor

As inscrições para a XI Conferência Anual do Turismo, que se realiza no Centro de Congressos do Casino da Madeira, a 12 de maio, abriram esta semana. Este ano, a Delegação Regional da Ordem dos Economistas, organizadora do evento, propõe-se refletir e debater sobre a importância e o papel das “Marcas” no setor do Turismo.

O programa conta com oradores de reconhecida notoriedade e está dividido em três painéis: “A construção de uma marca”, “Marcas no turismo” e “A evolução das marcas”.

Para André Barreto, presidente da Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Economistas, “A Conferência Anual de Turismo da Madeira é um dos maiores encontros anuais do setor no país e o maior da região. Este ano estamos a contar com cerca de mil convidados, mas é importante que as pessoas se inscrevam atempadamente porque, para presenças desta ordem, há toda uma logística que tem que ser assegurada com antecedência”.

Nomes como Pedro Celeste (Universidade Católica Portuguesa), Fabíola Pereira (Hotéis Porto Bay), Hélder Pombinho (Youg & Rubicam), David Martinez (Penha Longa Ritz Carlton) ou Carlos Coelho (Ivity), entre outros, prometem animar a assistência e elevar o conhecimento sobre um tema atual, que nem sempre tem merecido a devida atenção dos responsáveis pela comunicação das marcas.

Na edição do ano passado, que contou com novecentos participantes e a presença de oradores de renome, o tema central em debate foram “Pessoas”, tendo sido dado enfâse ao seu papel na construção de um produto turístico único, genuíno e autêntico.

As inscrições para a XI Conferência já estão abertas em www.economistasmadeira.org/