Foi agendada uma reunião pela ACIF-CCIM com os empresários do concelho de Câmara de Lobos para o dia 27 de abril. Este encontro terá por objetivo dar a conhecer a figura do Delegado Concelhio, a própria Associação, assim como auscultar os constrangimentos sentidos pelas empresas e recolher sugestões, por forma a ajustar a atividade da associação.

