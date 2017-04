Jardins da residência oficial do Primeiro-Ministro abertos ao público no 25 de abril

O Gabinete do Primeiro-Ministro associa-se às comemorações do 25 de abril, data em que se celebra o 43.º aniversário da Revolução dos Cravos.

No dia 25 de abril, os jardins da residência oficial do Primeiro-Ministro, em Lisboa, vão estar abertos ao público a partir das 14h30, sendo a entrada gratuita.

Entre os pontos altos do programa das comemorações, destaca-se a inauguração de uma escultura de Vhils que invoca os princípios da revolução.

A obra de arte, uma imponente escultura de oito toneladas, foi concebida pelo artista plástico especificamente para este efeito. Ficará exposta nos jardins da residência de modo permanente e pode ser visitada gratuitamente todos os domingos.

Vai haver também uma homenagem a Manuel Alegre e aos cinquenta anos de publicação do livro de poesia «O Canto e as Armas» com leitura de poemas deste livro. Manuel Alegre estará presente e lerá poemas seus durante a tarde, nos jardins.

A poesia será também um ponto forte nas comemorações, já que ao longo da tarde haverá a leitura de poemas livres alusivos à liberdade com a interpretação de diversas personalidades da cultura e das artes.

Estão previstos espetáculos de teatro de marionetas e atuações musicais dos Cant’arte, das Cantadeiras do Redondo e da Banda Móvel.

Haverá também a possibilidade de participar em experiências em artes plásticas com o projeto Lata 65 e a participação de Vhils.

E será ainda possível gravar pequenos depoimentos em vídeo sobre «O que é a Revolução?», «O que é a Liberdade?» e «O que é a democracia?».

O dia de celebração da data da liberdade culminará com um concerto de encerramento interpretado por Jorge Palma, ao final da tarde.