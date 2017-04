Dezasseis equipas marcam presença na prova de arranque da temporada de automobilismo no Porto Santo. O Troféu Champion Porto Santo 2017, numa Organização conjunta do Clube Desportivo Nacional e Clube Desportivo Portosantense, arranca este fim-de-semana no Kartódromo do Porto Santo, e promete muitas emoções fortes.

