Marinha vigilante a nova passagem de navio russo no mar português

Menos de uma semana depois do navio de pesquisa oceanográfica da marinha russa Admiral Vladimirskiy ter passado ao largo da costa portuguesa, é agora a vez do navio de apoio anfíbio KOROLEV passar em mar português.

A Marinha empenhou dois dos seus navios para vigiar e acompanhar a passagem do navio russo desde ontem às 14h, hora a que o navio entrou na fronteira marítima portuguesa, no Algarve, navegando em direção ao Norte.

O navio de apoio anfíbio KOROLEV (LST 130), da classe ROPUCHA, pertence à esquadra do Báltico e esteve empenhado em operações fora de área, na zona do Mediterrâneo Oriental. O referido navio efetuou vários trânsitos logísticos entre a zona do Mar Negro e o porto de Tartus, na Síria, totalizando até ao momento 168 dias de empenhamento.

Aparentemente o navio de guerra russo regressa ao seu porto de origem, Baltiysk, encontrando-se atualmente em mar português a Norte de Lisboa, tendo até ao momento sido acompanhado pela corveta da Marinha João Roby. O patrulha Cuanza assegurará o restante acompanhamento do navio até à saída da ZEE portuguesa.