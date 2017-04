Evocação das Operações do Submarino “U-35” ao Largo de Sagres

No dia 24 de abril de 2017, para evocar os 100 anos sobre as operações do submarino da Marinha Imperial Alemã “U-35” ao largo de Sagres, irão decorrer várias iniciativas na Vila de Sagres e na Vila do Bispo.

Para assinalar esta efeméride, a Câmara Municipal de Vila do Bispo, com a colaboração da Marinha Portuguesa, promove a apresentação de um livro sobre as ações do submarino alemão no Forte do Beliche, descerrará uma placa evocativa e interpretativa no Porto da Baleeira e deixa a possibilidade aos mergulhadores experientes de mergulhar num dos destroços centenários.

Este episódio histórico decorreu durante a I Guerra Mundial, na costa Portuguesa e, para além do submarino alemão “U-35”, envolveu o navio patrulha da Marinha Portuguesa “Galgo” e os navios mercantes da Noruega, Dinamarca, Itália e Espanha.

Programa

Dia 24 de abril de 2017 – Vila de Sagres

09h00 – Receção aos convidados (Forte do Beliche)

09h30 – Boas vindas e intervenções das entidades oficiais (Presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo e representante da Marinha Portuguesa)

10h00 – Apresentação do Livro Evocativo (Forte do Beliche)

10h45 – Assinatura de Adenda ao Protocolo com a Escola Naval (Forte do Beliche)

11h45 – Descerramento de Placa Comemorativa (Porto da Baleeira)

12h00 – Visita das Entidades Oficiais aos locais dos destroços

(Partida e chegada do Porto da Baleeira)

16h00 – Mergulho em destroços (Porto da Baleeira)

(atividade sujeita às condições marítimas e a inscrição prévia)

Dia 28 de abril de 2017 – Vila do Bispo

10h00 – II Seminário – Potencialidades de um concelho – O mar de Vila do Bispo